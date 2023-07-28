ЗСУ тіснять ворога та звільняють території, окупанти намагаються оточити важливе місто: свіжі карти боїв

Ворог запекло опирається

Триває 520-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 27 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися на південь від Бахмута, на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також на заході Запорізької області. Росіяни намагаються оточити Авдіївку, там тривають запеклі бої.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Надії (14 км на південний захід від Сватового) та на південь від Новоселівського. Також окупанти безуспішно атакували в районі на південь від Діброви.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що українські сили просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на північ та південь від Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили проводили штурми поблизу Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

27 липня російські війська контратакували навколо Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили напади ворога на північ від Хромового, на північ і південь від Кліщіївки та на схід від Дружби.

Бахмутський напрямок

Російські джерела стверджували, що 27 липня українські сили здійснили обмежені наземні атаки на ділянці Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, а бої в цьому районі такі ж інтенсивні, як на Бахмутському напрямку.

Донецька область

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"Південна вісь"

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких видно, що українські війська звільнили Старомайорське після запеклих боїв у цьому районі.

Деякі російські джерела, включаючи командира батальйону "Схід" олександра ходаковського, висловили стурбованість спроможністю росії зберегти контроль над Урожайним.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки з метою відбити втрачені позиції поблизу Старомайорського.

Запорізька область

27 липня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та імовірно просунулися. Геолокаційні кадри свідчать, що Сили оборони просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Орєхова).

Виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович заявив, що українські сили 27 липня здійснили значний поступ на Мелітопольському напрямі.

Українські сили, ймовірно, просунулися далі в Західній Запорізькій області, ніж ISW змогла підтвердити візуально. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що одна українська бронемашина досягла російських протитанкових позицій на північний захід від Вербового (17 км на південний схід від Оріхова), приблизно за 3,5 кілометри за нинішньою оцінкою лінії фронту ISW. Це може свідчити про те, що українські війська могли просунутися на околицях на південний схід від Оріхова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США дали оцінку, скільки часу займе фаза контрнаступу ЗСУ, що почалася 26 липня.