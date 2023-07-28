Третя фаза наступу ЗСУ ще не почалася: експерт вказав на важливий момент

ЗСУ виходять на другу лінію оборони противника

Нова, тобто третя, фаза контрнаступу Збройних сил України ще не розпочалася. Основні ударні групи ще не були задіяні в операції.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, тим часом наші захисники вже виходять на другу лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області. Там зараз працюють підрозділи обмеженого функціоналу, оскільки територія ретельно замінована ворогом.

"У Запорізькій області оперують підрозділи обмеженого функціоналу — це підрозділи, які не діють силами техніки. Практично 70-80% бойових завдань у цій зоні виконуються саме піхотною складовою, оскільки все інше використовувати небезпечно через серйозне мінування. Інколи навіть доводиться вручну проводити розмінування, не використовуючи відповідні спеціалізовані засоби, оскільки вони на себе привертають увагу і можуть бути елементом для наведення артилерії противника", – сказав Коваленко.

Він також додав, що початок нової фази контрнаступу можна буде визначити щодо участі в операції важкої військової техніки та основних ударних груп.

"Основні ударні групи ще не були задіяні. Таким чином, третя фаза наступу – це все ще попереду", – наголосив оглядач.

Олександр Коваленко наголосив, що зараз уже ЗСУ виходять на другу лінію оборони противника.

"Їм ще необхідно вирівнювати фланги та охоплювати основні опорні пункти, такі як, наприклад, село Роботине, його потрібно охопити. Тобто поки ми не вийдемо всією основною лінією оборони, не вирівняємо усі фланги, говорити про початок нового етапу розвитку подій рано", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов зробив різку заяву на слова про повільний контрнаступ ЗСУ.