На фронті засвітився новий турецький гранатомет: чим він особливий (фото та відео)

Про постачання Україні цієї зброї не повідомлялося

ЗСУ почали використовувати на фронті напівавтоматичні гранатомети RDS40-MGL, вони легше за аналоги дозволяють вести вогонь 40-мм гранатами.

Про це повідомляє OSINT-аналітик War Noir у Twitter.

Він опублікував фото, на якому український солдат тримає у руках RDS40-MGL виробництва Repkon Defence.

Примітно, що про постачання Туреччиною Україні напівавтоматичних гранатометів RDS40-MGL не повідомлялося. Невідомо, чи гранатомети купила українська сторона, чи партнери надали їх безоплатно в рамках військової допомоги.

Напівавтоматичні гранатомети RDS40-MGL – нова розробка турецької компанії Repkon. Про серійні поставки гранатометів турецькій армії офіційна Анкара не повідомляла.

У RDS40-MGL можна зарядити шість гранат. При цьому, за даними виробника, цей гранатомет легший за всі представлені на ринку аналоги на 1,5 кг і важить всього 5,4 кілограма.

Для виробництва RDS40-MGL використовується технологія Flow Forming, що дозволяє підвищити ресурс стрільби. Гранатомет може вести вогонь боєприпасами зниженої та середньої балістики. Останні зазвичай застосовують у тандемі зі станковими гранатометами.

Особливістю гранатомету є можливість застосування боєприпасів калібром 40х46 мм зі зниженою балістикою, а також гранат калібром 40х53 мм із середньою балістикою. Останні використовуються на станкових гранатометах.

Напівавтоматичний гранатомет здатний вести прицільний вогонь боєприпасами зниженої балістики на відстань до 400 метрів. У разі використання боєприпасів середньої балістики дальність ведення прицільного вогню збільшується до 800 метрів.

Для цього гранатомета також підійдуть гранати українського виробництва калібром 40х53 мм, пише "Мілітарний".

Як розповідав "Телеграф", ЗСУ використовують французьку гранатометну систему, що пропалює будь-які російські танки.