Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфа" розповів про настрої серед українців та про ставлення Заходу до України

У п’ятницю, 28 липня, відзначається День державності України. Так сталося, що цього разу це ще й 520-й день широкомасштабного вторгнення росії.

Ми сьогодні можемо повною мірою говорити, що Державність України відбулася. І викута вона була саме зараз під час боротьби за право жити та бути незалежними. Думаю, сьогодні це право у нас ніхто, крім окупантів, оскаржувати не наважиться. А з окупантами ми розберемося.

Саме велике вторгнення росії у 2022 році для переважної більшості українців закрило всі питання. Окупацію Криму та ОРДЛО багато хто намагався "не помічати". Це було зручно – звалити частину провини на місцевих жителів, які нібито "звали путіна". Після того, як російські війська намагалися захопити Київ, а ракети летіли мирними мешканцями всіх регіонів – від рожевих окулярів усім довелося відмовитися. Україна не просто існує як держава. Вона деяких закордонних політиків доводить до сказу самим фактом свого існування. І викликає непереборне бажання нас знищити. Але ми виявилися досить зубастими. І відстояли свою державність. А ось росія свою стрімко втрачає.