Біля Запорізької АЕС чули вибухи: що відомо

Окупанти замінували ЗАЕС

Неподалік окупованої Запорізької АЕС було чути вибухи. Їх зафіксували спостерігачі місії МАГАТЕ.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу.

За його словами, фахівцями місії МАГАТЕ було офіційно зафіксовано вибухи біля станції. Вони прогриміли 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території ЗАЕС.

"Останнім часом ми маємо інформацію від МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЗАЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація про те, що чути вибухи (26 і 27 липня). Про це повідомляється. Глава МАГАТЕ вже виступив із заявою про те, що мінування суперечить стандартам безпеки організації. Водночас окупанти не надають спостерігачам доступу до всіх приміщень. Наприклад, коли МАГАТЕ просить перевірити вміст вантажівок, що знаходяться безпосередньо в енергоблоках, то на це вони чують відмову", — розповідає Коріков.

Нагадаємо, про те, що росія може готувати теракт на ЗАЕС, говорив президент Зеленський ще в червні 2023 року. У зв’язку з цією загрозою у Запоріжжі навіть провели масштабні "ядерні" навчання.