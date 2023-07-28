"Домовлятимуться з росією?" У ЗСУ відповіли на бажання Ryanair знову літати в Україну

У країні залишається висока ракетна небезпека

Повітряний простір в Україні відкриють нескоро, попри бажання ірландської компанії Ryanair відновити польоти над нашою країною.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, зараз дуже складно зрозуміти, як під час війни можна безпечно проводити громадянські польоти.

Незважаючи на те, що в Україні є десятки аеродромів, у країні залишається висока ракетна небезпека, наголосив Ігнат.

Він нагадав, що російські ракети долітають до будь-якої точки нашої країни. Ще одна загроза походить від "шахедів".

"Вони (Ryanair – Ред.) що з росією домовлятимуться, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори чи як?" – сказав Ігнат.

При цьому Ігнат визнав, що Україні потрібне авіасполучення. Він припустив, що військові та цивільні аеродроми можуть бути придатними для спільного використання, але питання буде актуальним, коли в Україні не буде війни. Ще однією проблемою спікер Повітряних сил вважає страхування бортів та життя громадян.

Водночас Гнат розповів, що навіть з Ужгорода польоти літаків не будуть безпечними, оскільки росіяни можуть вдарити їхньою стоянкою в аеропорту.

"Це ж звична терористична практика росіян бити по об’єктах, а потім говорити, що там щось військове із Заходу натягнули", – сказав він.

Спікер додав, що Україні не варто рівнятися на практику Ізраїлю, оскільки територія нашої країни набагато більша, а отже, росіяни можуть направити ракети звідки завгодно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Ryanair вже наймають український персонал і готуються повернутися до України.