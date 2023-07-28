Вирішувати питання соціальних гарантій для ветеранів війни потрібно вже зараз — Юрій Гудименко

Держава повинна відповідально поставитися до виконання соціальних гарантій для ветеранів

Критично важливою для майбутнього України є робота над підтримкою ветеранів російсько-української війни. Не можна їх залишити напризволяще та ігнорувати їх потреби і проблеми. Вже зараз необхідно робити кроки, щоб полегшити життя воїнів, які повернуться додому.

Про це в інтерв’ю Прямий ФМ розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"У нас є дві моделі ставлення держави до ветеранів. Американська, де рота відвоювала кілька місяців в Ірані, повернулася, отримала виплати і допомогу з роботою. З іншої сторони, є радянська модель, коли хлопці верталися з Афганістану і були нікому не потрібні, до них приходили кримінальні авторитети і намагалися затягнути до себе. Україні за цією шкалою підходить перший варіант. Щоб не отримати все те, що було після Афгану, маємо працювати над цим. Вже зараз потрібно напрацьовувати план дій, розуміти, що ветеранам знадобляться робочі місця, підтримка, повага", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового, щоб уникнути сварок у маршрутках за безкоштовний проїзд для учасників бойових дій, потрібна монетизація пільг. Також держава повинна відповідально поставитися до виконання соціальних гарантій для ветеранів. Неможливо кожному з них роздати по 2 гектари землі, бо стільки просто немає.

"Пропозиція: кожного місяця перераховувати кошти ветеранам, які самі вирішать, що з ними робити. Тоді їм не доведеться стикатися з маршрутниками, з корупціонерами, які просять 500 доларів за ділянку землю. Це все проходили до нас: Америка, Великобританія, Німеччина, Франція, в яких ми можемо почерпнути досвід. Або придумати щось своє. Втім, працювати потрібно вже зараз. Тоді бійці на фронті розумітимуть, що країна рухається в правильному напрямку, вони залишаться тут і повернуть своїх дітей та дружин з Європи, бо тут краще. Не треба чекати Перемоги — робити це треба вже зараз", — підсумував Гудименко.