Нещасливий батальйон: ліквідовано вже третього командира бойовиків бригади "Привид" (фото)

Бойовику був 31 рік

У ході боїв під Бахмутом у Кліщеївці було ліквідовано командира батальйону "Привид" Артура Богаченка. Це вже третій знищений комбат цього формування.

Про це повідомив український блогер Денис Казанський.

Він нагадав, що обох попередників Богаченка - Олексія Мозгового та Олексія Маркова було вбито в тилу своїми.

Батальйон "Привид" — це незаконне збройне формування, що входить до другого армійського корпусу рф. Воно було створено у 2014 році на окупованій росіянами частині Луганської області. Його першим лідером став Олексій Мозговий. У травні 2015 року на нього було скоєно другий замах — загинув і Мозговий й його охоронці. Наступним командиром бойовиків був Олексій Марков. Він загинув 2020 року внаслідок ДТП в окупованому Луганську, але, ймовірно, аварія могла бути засобом ліквідації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час бойових дій було ліквідовано окупанта на ім’я Даниїл, який вів телеграм-канал Карлсон-News. Він був командиром загону безпілотників у складі підрозділу "Ахмат", який пов’язаний із головою Чечні рамзаном кадировим. На канал пропагандиста було підписано понад 43 тисячі читачів.