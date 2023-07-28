Не перекладайте на військових відповідальність за наведення порядку в країні після війни, робіть це зараз — Юрій Гудименко

Суспільство очікує, що після Перемоги повернуться військові, які боротимуться з корумпованими чиновниками, вимагатимуть справедливості. Але ветерани насамперед захочуть присвятити час сім’ї та відпочинку. Зміни в державі потрібно впроваджувати вже зараз, силами всіх, хто в тилу.

Про це в інтерв’ю телеканалу Еспресо розповів молодший сержант ЗСУ і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Я часто чую, що військові повернуться з фронту і наведуть порядок. Але дивіться, в кожному місті є шпиталь, де проходять лікування багато воїнів. Запропонуйте їм щось вирішити замість вас у вашому житті та житті країни. Відповідь можна спрогнозувати. Ця війна з величезною кількістю артилерії, мінометів залишить по собі велику кількість поранених і контужених. Значна частина захисників повернеться з фронту з бажанням просто відпочити, побути з родиною, дітьми. У більшості нема роботи, будинки зруйновані, сім'ї за кордоном. А їм пропонують замість здорових людей в тилу ще трохи попрацювати", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового, частина ветеранів спробує втілювати зміни в державі. Дехто піде в політику, в суспільне життя. Але не виключено, що ті, хто сьогодні покладає на них надії, згодом будуть критикувати, як це було у 2015-2016 роках.

"Для всіх, хто розраховує на військових у наведенні порядку у державі, я хочу сказати: а чого ви чекаєте, ідіть і робіть" Ось міська рада, депутати, петиції. Більшість реформ не повинні чекати до Перемоги. Не перекладайте ні на кого відповідальність. Країна в нас одна, хлопці та дівчата на фронті вже віддали за Україну найголовніше — своє життя та здоров'я", — підсумував Гудименко.