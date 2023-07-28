Міноборони визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало танковий батальйон біля Білорусі – нардеп

На думку Ар'єва, ліквідація військової частини була пов'язана з домовленностями з олександром лукашенком

Міністерство оборони України у 2019 році повністю ліквідувало танковий батальйон десантно-штурмових військ у безпосередній близькості до кордонів Білорусі.

Про це заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв. На підтвердження своїх слів він у своєму Facebook виклав документ — відповідь Міноборони на депутатський запрос.

"Міноборони визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало в/ч А0229 — а саме, танковий батальйон Десантно-Штурмових військ. Це єдина серйозна віськова частина, яка була розташована на Півночі в районі Овруча Житомирської області біля траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти", — написав він.

Нардеп наголосив, що це сталося вже за часів президентства Володимира Зеленського:

"Ліквідували, як кажуть, в нуль. Техніку і зброю передали бронетанковим військам. Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника генштаба Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто за кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються".

Ар'єв зауважив, що вже 4 жовтня у Житомирі на Форумі регіонів зʼявилися президенти України і Білорусі, Зеленський і лукашенко.

"Така хронологія подій дозволяє припускати, що саме Лукашенко наполіг на ліквідації найбільш боєздатного підрозділу з розташованих неподалік кордону. В подальшому був ріст обсягу поставок бітума з Білорусі для Великого будівництва і дизеля, в кількісному вимірі.

Тоді, на зустрічі 4 жовтня Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем збоку Білорусі, що підтверджує версію ліквідації в/ч на вимогу Мінська. За 2,5 роки під час вторгнення частини російської армії йшли з Білорусі саме через Овруцький район. Наслідки злочинних рішень 2019 Україна відчула сповна у 2022", — написав нардеп.

Нагадаємо, днями "Телеграф" розбирався у тому, що зараз відбувається з бойовиками ЧВК "Вагнера" у Білорусі та як слід сприймати нові погрози олександра лукашенка та володимира путіна.