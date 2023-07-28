Мобілізацію продовжено: голова ТЦК пояснив, які повістки можуть отримати українці

Лише один вид повісток говорить про мобілізацію до армії

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої всім чоловікам належить з’явитися до територіальних центрів комплектації (колишні військкомати) та стати на військовий облік. Але оскільки не все це роблять, то на вулицях відбувається масова видача повісток.

Як розповів керівник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко у коментарі Leopolis, зараз чоловіка можуть запросити до військкомату у трьох випадках — для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та безпосередньо під час мобілізації.

Говорячи про повістки для уточнення, Тищенко зазначив, що згідно з нинішнім законодавством, військовозобов’язані самі повинні бути в ТЦК, щоб надати оновлену інформацію про склад сім’ї, про стан здоров’я і так далі.

"І якби чоловіки це робили раніше часу і регулярно, то однозначно порядку було б більше в їхніх облікових справах і ніхто не смикав би людей дарма", — сказав він.

Порядку денний для проходження ВЛК видається для уточнення інформації про здоров’я військовозобов’язаного в плані того, чи може він проходити військову службу. За підсумками її проходження людині дають висновок про її придатність, непридатність чи обмежену придатність до несення служби.

Третій тип порядку денного є мобілізаційним розпорядженням, яке видається після проходження ВЛК.

"Якщо особа служила, то прямує до пункту постійної дислокації військової частини. Там протягом 3-4 тижнів проходить бойове злагодження. Усіх, хто не служив, ми направляємо до навчальних центрів", — додав Тищенко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українців може отримати повістку у серпні.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.