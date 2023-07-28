ЗСУ втратили кілька танків Leopard 2 на фронті: як це вплине на хід контрнаступу

Росіяни перебільшують втрати німецьких танків в Україні та не помічають власних втрат

За кілька місяців активного контрнаступу ЗСУ зазнали втрат у німецьких танках Leopard 2. Незважаючи на заяви російської пропаганди, кількість повністю знищених машин не критична.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому саме західні танки були кинуті до передових загонів, які ведуть контрнаступ.

Окупанти протягом тривалого часу заявляють, що знищують та захоплюють в Україні "Леопарди". За словами пропагандистів, їх вже знищено чи не "100500" штук, але насправді відомо про 11 танків Leopard 2А4/6 і три машини розмінування Leopard 2R, які постраждали на фронті. Ці дані підтверджено аналітиками порталу Oryx.

Але серед 11 "Леопардів" лише три повністю знищено, а решту просто пошкоджено. Що стосується машин розмінування Leopard 2R, то знищено лише одну, а ще дві пошкоджено. Коваленко зазначив, що за майже два місяці активних бойових дій "втрати, скажімо так, не епічних масштабів". Щодо російської техніки, то за аналогічний період безпосередньо знищено 12 Т-80БВМ.

Що стосується причин пошкодження танків, то здебільшого це підрив на мінах, а не попадання ПТРК чи постріл з іншого танка. Військово-політичний оглядач пояснив, що західні машини Leopard 2 та M2A2 Bradley грали переважну роль у бойових діях у смузі забезпечення. У 1980-х роках, коли з’явилися перші Leopard 2А4, їх гусеничні ланцюги вважалися найстійкішими до підриву на радянських мінах ТМ-62. Якщо порівнювати міцність гусеничного ланцюга танка "Леопард" та радянського Т-80, то показники першого будуть у 1,25 рази вищими.

"Під час операції в Запорізькій області танки Leopard 2 неодноразово підривалися на ТМ-62 і не завжди з першого підриву їм рвало гусеничний ланцюг. При цьому протимінний захист самого танка гарантував збереження життя екіпажу, чим не завжди можуть похвалитися Т-80 і Т -72", — зазначив Олександр Коваленко.

Також він прокоментував заяви російської пропаганди про те, що БПЛА "Ланцет" легко знищує танки Leopard 2, проте жодних доказів досі не надано з цього приводу. На всіх відео, які показують росіяни, німецькі танки не спалахують після влучення одного чи навіть кількох БПЛА "Ланцет". І лише при дії на машину додатковими засобами поразки окупантам вдалося справді знищити один танк.

"Навіть попадання в найбільш ослаблену зону, турнюр вежі, не призводило до катастрофічних наслідків. Так, танк отримував пошкодження, позбавлявся EWNA, але не "знищувався". У ремонт, але не на металобрухт. У свою чергу завдяки БЧ на 3кг і кумулятивому струменю, Ланцет-3 успішно пропалює Т-72 і Т-80", — додав Коваленко.

Експерт упевнений, що танки Leopard 2 чудово впоралися з поставленими завданнями. Основна частка втрат, як безповоротних, так і відновлюваних — це підрив на мінах. Стійкість броні до зовнішніх впливів висока і перевершує російські аналоги. І головне, втрати, нижчі від допустимих, з урахуванням умов та інтенсивності бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримала від Німеччини перші танки "Leopard 1А5". Загалом планується постачання понад 100 таких машин.