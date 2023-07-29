Війна — день 521: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти накопичують ракети

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках і просунулися на південь від Бахмута, на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також на заході Запорізької області. Попри ці успіхи, аналітики зазначають, що третя фаза контрнаступу ще не настала, оскільки основні сили ЗСУ ще не вступили в бій. Окупанти тим часом накопичують сили та засоби для здійснення нових масованих ударів по інфраструктурі України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Під час удару по Дніпру постраждали 9 людей, серед яких двоє неповнолітніх 14 та 17 років, повідомила місцева влада

Інформацію за 26 липня дивіться за посиланням: Війна — день 518: ЗСУ продовжують контрнаступ, а окупанти мінують Чорне море

З даними за 27 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 519: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти атакують міста дронами та ракетами

Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 520: приліт по ЖК у Дніпрі та удар по Таганрогу