ЗСУ мають успіх на кількох ділянках фронту, окупанти продовжують наступати: свіжі карти боїв

28 липня Сили оборони просунулися у напрямку Бахмута більш ніж на 1200 метрів

Триває 521 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 28 липня українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вздовж лінії Сватово-Кремінна, в районі Бахмута і вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська 28 липня наступали на рубежі Сватово-Кремінна, в районі Бахмута та в районі кордону Донецько-Запорізької області, на окремих ділянках їм вдалося просунутися.

Харківська та Луганська області

За даними українського Генштабу, російські війська провели невдалий штурм у Надії (15 км від Сватового). Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що найбільш професійні підрозділи рф постійно атакують українські позиції на лінії Сватово-Кремінна, але українські сили утримують всі свої позиції в цьому районі.

Українське джерело повідомило, що російські сили розгорнули свої основні підкріплення для наступальних операцій поблизу Новогорівки та Новоселівського, але українські війська утримують свої позиції.

Луганська та Харківська область

Російські джерела стверджували, що 28 липня українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії Сватово-Кремінна та просунулися. Кремлівські "військори" стверджували, що ЗСУ відновили невизначені позиції у районі Новоєгорівки.

Донецька область

Українське джерело стверджувало, що ЗСУ 28 липня просунулося у напрямку Бахмута більш ніж на 1200 метрів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступ на південь від міста, а Генштаб України зазначив, що тривають бої у Клищіївки, Курдюмівки та Андріївки.

Бахмутський напрямок

Олександр Сирський повідомив, що українські війська зосереджуються на контрбатарейному вогні за значними скупченнями російської артилерії біля Клищіївки, Курдюмівки та Андріївки.

Донецька область

Українські війська продовжили обстріл окупантів у тилових районах Донецької області. Т.зв. "ДНР" звинуватила українські сили в застосуванні боєприпасів для удару по нафтобазі в Шахтарську. Геолокаційні кадри показують велику пожежу на нафтобазі.

"Південна вісь"

За даними українського джерела, Сили оборони просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росії на Бердянському напрямку. Численні російські джерела стверджували, що українці атакували російські війська поблизу Урожайного, а дехто заявляв, що українські сили оточили населений пункт.

Кордон Донецької та Запорізької областей, район Времівки

Російські війська вели наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей, які не просувалися 28 липня. У Генштабі України повідомили, що ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції біля Рівного та Макарівки.

Кордон Запорізької та Донецької областей, район П’ятихатки-Роботине

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни замінували околиці населених пунктів на Кінбурнській косі на Миколаївщині, не даючи виїхати мешканцям. Вона додала, що бойовий дух ворога у цьому районі низький, а ротації військ там не проводять. Українські війська продовжують завдавати високоточних ударів по позиціях російської артилерії.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", увечері 28 липня росіяни ракетою вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Пошкоджено верхні поверхи, постраждало щонайменше дев’ять осіб.