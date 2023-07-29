ЗСУ б’ють ворога ракетами з Північної Кореї: ЗМІ дізналися, як вони могли потрапити до України

Північнокорейські боєприпаси, які застосовують Україна, були зроблені в 1980–1990 роках

У той час як міністр оборони росії сергій шойгу відвідав КНДР, щоб випросити артилерійські снаряди, ЗСУ застосовують ракети для реактивних систем залпового вогню "Град" північнокорейського виробництва. Зокрема, в районі Бахмута.

Про це повідомляє Financial Times.

Наголошується, що достовірної інформації, як ракети із КНДР могли потрапити до України, немає. Проте українські військові розповіли, що снаряди були захоплені на судні дружньою країною та передані Україні в рамках одного з пакетів військової допомоги.

Водночас радник міністра оборони України Юрій Сак висунув припущення, що ракети могли бути захоплені у російських військ як трофей.

"Ми захоплюємо їхні танки, ми захоплюємо їхню техніку, і цілком можливо, що це також результат успішного проведення українською армією військової операції", — пояснив він.

Північнокорейські боєприпаси, які застосовують Україна, були зроблені в 1980–1990 роках. За словами артилеристів, ці ракети часто бувають бракованими.

Нагадаємо, днями КНДР відвідав міністр оборони росії сергій шойгу. Офіційною метою візиту було святкування перемоги корейського народу т.зв. "Вітчизняної визвольної війни" (1950-1953). Однак на думку військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, його основне завдання було в тому, щоб переконати Північну Корею продати рф далекобійну зброю та снаряди.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Osint-аналітик War Noi у відеосюжеті, знятому на Запорізькому напрямку, ідентифікував 122 мм реактивні снаряди R-122 HE до РСЗВ "Град" виробництва Північної Кореї, які використовують українські війська.