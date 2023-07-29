"Більше, ніж на війні в Афганістані": у ЗСУ озвучили масштаби втрат росіян під Бахмутом

Лише за минулу добу там ліквідовано 73 окупанти, ще 147 поранено

У п’ятницю, 28 липня, ЗСУ просунулися у напрямку Бахмута більш ніж на 1200 метрів, а ворог перекидає сили на Бахмутський напрямок, намагаючись утримати свої позиції. Втрати окупантів там перевищують втрати радянської армії під час війни в Афганістані.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freedom.

Він зазначив, що Бахмутський напрямок і сам Бахмут мають для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, а й військовий.

Ситуація на Бахмутському напрямку, карта deepstatemap

Для армії 21-го століття втрати росіян на Бахмутському напрямку неймовірні, і незважаючи на те, що росія продовжує перекидати туди сили, українські війська продовжують просуватися вперед.

"Ворог відчайдушно опирається. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти вчинив, 11 бойових зіткнень", — описав ситуацію Череватий.

За добу на Бахмутському напрямку:

ліквідовано 73 окупанти, ще 147 поранено;

у полон взято двох російських військовослужбовців;

знищено БМП, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 8 артилерійських гармат, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе та 2 польові склади з боєприпасами.

За даними відкритих джерел, під час радянської інтервенції в Афганістані (1879-1989), за офіційними даними, загинули 14 453 військовослужбовці.

Як повідомляв "Телеграф", генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ створили необхідні умови для повернення Бахмута під свій контроль.