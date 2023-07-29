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Зеленський прибув на Бахмутський напрямок та привітав зі святом бійців ССО (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 29 липня 2023, 13:54
Володимир Зеленський. Фото Офіс президента

Глава держави подякував воїнам за героїчну службу

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 липня, відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, вшанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!", — написав президент.

Нагадаємо, 29 липня Україна відзначає День сил спеціальних операцій Збройних Сил.

Зеленський додав, що наші воїни на Бахмутському напрямку героїчно борються з ворогом, хоча подробиць актуальних операцій ССО поки що розповідати не можна.

"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне", — зазначив глава держави.

Як розповідав "Телеграф", 28 липня, у День Української Державності Володимир Зеленський виступив на Михайлівській площі у Києві та нагородив державними нагородами українських захисників. Також він видав паспорти юним українцям, яким виповнилося 14 років. Серед них також були діти українських військових.

Теги:
#ССО #Володимир Зеленський #Бахмут