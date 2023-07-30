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Війна — день 522: окупанти зазнають тяжких втрат, але намагаються відбити втрачені позиції

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують контрнаступ на низці напрямків і змогли місцями досягти просування, втім, російські війська теж намагаються проводити наступальні дії в інших місцях, проте ЗСУ стійко тримають позиції. При цьому запеклі бої продовжують розгортатися біля Бахмута, де окупанти втратили більше живої сили, ніж СРСР під час війни в Афганістані. Оскільки справи на фронті для окупантів йдуть не найкращим чином, вони відновили тактику ударів по мирних містах, через що гинуть прості українці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що окупанти вивезли на територію Білорусі понад 3 тисячі дітей нібито на "оздоровлення".

З даними за 27 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 519: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти атакують міста дронами та ракетами

Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 520: приліт по ЖК у Дніпрі та удар по Таганрогу

Інформацію за 29 липня дивіться за посиланням: Війна — день 521: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти збирають ракети

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#Україна #Росія #Війна