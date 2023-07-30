ЗСУ наступають на кількох напрямках і мають успіх: свіжі карти боїв

Наступальні операції загарбників все частіше виявляються провальними

В Україні 522-й день триває повномасштабна війна. За останню добу ЗСУ провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту та на окремих дільницях просунулися вперед. Водночас російські окупанти також роблять спроби наступальних дій на деяких напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Загарбники продовжили наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна та просунулися на деяких ділянках. У той самий час окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі зв. п. Новоєгорівка (16 км на південний захід від Сватового), Серебрянське лісництво на південь від Кремінної та Білогорівка (12 км на південь від Кремінної).

За даними міністерства оборони росії, частини Західного угруповання військ вели наступальні дії у районі зв. п. Куземівка (15 км на північний захід від Сватового).

Один із російських блогерів стверджував, що підрозділи 21-ї ОМСБр (2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу) захопили Новоєгорівку і зараз "зачищають" прилеглі території.

Також "військкор" повідомляв, що окупаційні війська росії відкинули українські сили з висот між Новоєгорівкою та Надією (15 км на захід від Сватового). Ще один військовий блогер стверджував, що російські війська проводили штурм у Надії, але не уточнили результатів.

Донецька область

Російські та українські війська провели обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк та 29 липня не просунулися вперед. За останню добу ЗСУ продовжили контрнаступні дії вздовж західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області та просунулися у цьому районі.

Українські сили продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута та просунулися вперед до північно-західної околиці н. п. Курдюмівка (11 км на південний захід від Бахмута).

За даними російських блогерів, ЗСУ продовжували наступ у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), але російська оборона вистояла. Ще один військовий блогер заявляв, що українські війська знизили інтенсивність своїх атак на Кліщіївку через погану погоду в цьому районі.

Успішні контрнаступальні дії українських захисників було здійснено вздовж західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області. Їм вдалося просунутися в цьому районі (північніше н. п. Приютне (14 км на південний захід від н. п. Велика Новосілка)).

Також, за даними Генштабу, продовжуються наступальні дії на бердянському (Донецько-Запорізька область) напрямі.

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки вздовж західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області та не просунулися вперед.

Декілька російських блогерів заявили, що російські війська контратакували в районі м. Рівного (10 км на південний захід від Великої Новосілки), Старомайорське, Урожайне та Приютне, але не уточнили результату.

Запорізька, Херсонська та Миколаївська області

Російські сили провели тактичну ротацію у західній частині Запорізької області. Хоча військовий блогер не повідомив деталі, окупанти, ймовірно, провели тактичну ротацію на місці з іншим підрозділом того ж формування, а не замінювали свіжими підрозділами у цьому районі.

Один із російських військових блогерів заявив, що на запорізькому напрямку діють підрозділи 292-го самохідно-артилерійського полку.

За даними ще одного блогера з Росії, невказані частини російської 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) продовжують діяти поблизу Роботине. Водночас повідомляється, що 19-та мотострілецька дивізія та 810-а бригада морської піхоти обороняли цей район з початку контрнаступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий аналітик і морський офіцер Андерс Нільсен проаналізував контрнаступ ЗСУ і заявив, що він проходитиме у чотири етапи.