Влучили по навчальному закладу, кількість жертв зростає: нові подробиці удару по Сумах (фото, відео)

Розбір завалів продовжується

Увечері 29 липня росіяни знову атакували місто Суми. Окупанти влучили у цивільну інфраструктуру та вбили людей.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

Так, під час повітряної тривоги увечері у Сумах пролунав вибух. Ворожа ракета влучила до освітнього закладу, викликавши його часткове обвалення. На місце відразу поспішили екстрені служби та розпочали розбір завалів та порятунок громадян. Ці роботи тривають і сьогодні, 30 липня.

На даний момент, згідно з офіційними даними, вже відомо про двох загиблих та 20 поранених. Ліквідація наслідків ворожої атаки продовжується.

"На місці відбувається обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка", — повідомляє міська рада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Сумах російський безпілотник влетів у житловий будинок. Внаслідок інциденту загинули люди.

Також ми повідомляли, що 28 липня окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. На щастя обійшлося без жертв, але не без постраждалих. Двоє з них – діти. Про те, як зараз виглядає місце інциденту, ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.