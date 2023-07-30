Повернути Крим до Різдва: у Британії готують елітну групу ЗСУ — ЗМІ

До тренувань залучили елітні спецпідрозділи командос

Великобританія готує українських військових до повернення окупованого Криму до кінця року.

Як повідомляє Express, близько 2000 українців прибули на закриту військову базу Окхемптон (графство Девон, південний захід Англії) для проходження спеціального навчання.

За даними джерел видання, йдеться про якусь елітну групу військовослужбовців, які мають виконати завдання щодо повернення Криму до Різдва (25 грудня).

У повідомленні йдеться, що цей підрозділ буде на вістрі атаки, а підтримуватимуть їх ще два підрозділи. При цьому зазначається, що атака проходитиме по доктринах НАТО із застосуванням гнучкої тактики та численними ударами.

"Ми можемо навчити їх нашій тактиці та показати, як використовувати техніку, але успіх залежатиме від власної спроможності українців швидко адаптуватися та долати труднощі", — розповіло джерело видання.

Видання пише, що до тренувань українських військових залучено спеціальні підрозділи британської армії (командос), підпорядковані морській піхоті.

Як повідомлялося раніше, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов напередодні повідомив, що звільнення Криму відбудеться "незабаром".