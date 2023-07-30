Окупанти намагаються перехопити ініціативу: у ЗСУ розповіли про найбільш "спекотний" напрямок

Українським захисникам вдається зривати плани росіян

Окупанти на східному напрямку намагаються перехопити ініціативу, щоб змінити ситуацію на фронті.

Про це повідомив в ефірі єдиного марафону новин речник Східного угрупування Сил оборони східного напрямку Сергій Череватий.

"На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити у нас ініціативу та вести наступальні дії, але завдяки вдалим діям наших штабів, командувачів і, безумовно, командирів та військовослужбовців на місцях ці плани не вдаються", — зазначив він.

За його словами, цей напрямок продовжує залишатися найважчим за кількістю ворожих обстрілів. Так лише за поточну добу противник 480 разів здійснив обстріл українських позицій із застосуванням артилерії, а ЗСУ вступали у зіткнення із росіянами сім разів.

При цьому ворог намагається наступати великими силами, а також проводить ротації, підводячи сили з Росії та з окупованих територій. Череватий додав, що вони змушені це робити через постійні втрати.

Як повідомлялося раніше, за останню добу ЗСУ провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і на окремих напрямках просунулися вперед.