На контрнаступ ЗСУ окупанти відповідають своїми спробами штурму: свіжі карти боїв

Наші військові наступають на кількох напрямках

У той час як українські військові просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, окупанти намагаються зайняти позиції на лінії Сватово-Кремінна.

Про це йдеться у добовому звіті Інституту вивчення війни.

Бої у Харківській та Луганській областях

Хоча ворог і продовжує наступати на лінії Сватово-Кремінна, підтверджених успіхів окупанти не мають. Минулої доби там сталося сім бойових зіткнень.

Ворог намагався пробити українську оборону в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

У цьому напрямі противник спирається на наявні з’єднання та підрозділи піхоти, ВДВ та БАРС (Бойового резерву росії). Також тут помічені представники воєнізованих формувань "Ветерани" та "Тигр".

В цілому ж, ворог досяг лише обмежених успіхів навіть після посилення наступальної активності.

Бої на Донбасі

Наші захисники продовжують наступ у районі Бахмута та мають успіхи на південному фланзі міста.

За даними російських джерел, окупанти відступили на схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

Водночас російські війська за минулу добу не робили жодних підтверджених чи заявлених наземних атак у районі Бахмута.

При цьому ворог здійснював наземні атаки на південно-західні околиці міста Донецька, але успіхів не досяг.

Бої на Півдні України

Окупанти писали, що відбили українські атаки у напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас ворог намагався атакувати на західному кордоні Донецької та східної межі Запорізької областей.

Українські війська атакували позиції росіян у західній частині Запорізької області. Зокрема їм вдалося просунутися на північний схід від Роботине (10 км на південь від Орєхова) у напрямку Вербового (17 км на південний схід від Орєхова).

Раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія готує українських військових для повернення окупованого Криму до кінця року.