Удар по Чонгарському мосту: чому окупанти мовчать і як він виглядає після атаки (відео)

У росії загадково мовчать про удар ЗСУ по мосту

Чонгарський міст отримав серйозні пошкодження внаслідок удару 29 липня.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані японським дослідником Хіденорі Ватанаве.

"Область, обведена червоною рамкою, здається пошкодженою. На півночі видно потяг", — зазначив він.

Цікаво, що в той же час у росії загадково мовчать про удар ЗСУ по мосту. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що військкорам окупантів заборонили висвітлювати подію.

"Це є помітним переломом у російських репортажах про війну в Україні і може свідчити про те, що Кремль наказав російським блогерам утримуватися від висвітлення певних тем", — йдеться у звіті фахівців.

У звіті ISW додали, що про удар по Чонгарському мосту в російських телеграм-каналах згадували лише раз. Там уточнили, що міст закрито для руху.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Чонгарський міст не вперше зазнає обстрілів з боку ЗСУ. Попереднього удару було завдано 22 червня, через що окупантам довелося перекривати в’їзд на півострів.