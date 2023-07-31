росія веде підготовку до нового удару: у ЗСУ звернули увагу на важливий момент

Наразі кораблі окупантів перебувають у бухтах, але за годину їх можуть вивести на пускові позиції.

Найближчим часом росія може завдати нового масованого удару по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз ворог починає підтягувати стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку нової атаки. Гуменюк зазначила, що авіацію противника готують до певних маневрів, проте до яких вона не уточнила.

Також представниця ЗСУ не виключила, що ворог може збільшити присутність ракетоносіїв у морі. Наразі кораблі окупантів перебувають у бухтах і готові до обстрілів. Вивести на пускові позиції їх можуть упродовж години, додала Гуменюк.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі — ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для кораблів, що знаходяться поруч. Але таку практику вони застосовують" – сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у США говорять про збільшення кількості обстрілів України.