ЗСУ просуваються відразу на кількох напрямках: скільки територій звільнили за тиждень

Ворог не мав успіхів у своїх спробах наступу

Минулого тижня українські військові звільнили від окупантів 12,6 квадратних кілометрів території.

Про це повідомила заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр.

За її інформацією, ворог зосередив зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. За тиждень їх було понад 170.

"На Куп’янському напрямку противник штурмував і здійснював пошук слабких місць у нашій обороні. Активно намагався наступати в районах на південь від Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскол. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська", — уточнила вона.

Також успіхів у ворога не було і на Лиманському напрямку.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ за тиждень відбили 2 квадратні кілометри. Загальна звільнена площа складає 37 квадратних кілометрів.

" На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка — успіху не мав. Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомай" — додала Маляр.

Тим часом наші військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямі Мала Токмачка, Роботино Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — розповіла вона.

Загальна звільнена площа на 31 липня становить 204,7 квадратних кілометрів.

Раніше "Телеграф" опублікував актуальні карти бойових дій.