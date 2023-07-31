Могли передати ЗСУ, але вирішили інакше: Британія позбулася десятків танків Challenger 2

Ще 75 Challenger зараз перебувають на тривалому зберіганні

У Британії утилізували 43 танки Challenger 2, оскільки не бачили сенсу їх ремонтувати.

Про це пише The Times.

Видання зазначає, що танки уряд Британії міг передати Києву.

43 танки Challenger 2 були на балансі британських бронетанкових військ. В уряді дійшли висновку, що лагодити їх — економічно недоцільно.

За даними видання, танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки. На це витратили близько 4 мільйонів фунтів стерлінгів (4,6 млн. євро) із коштів платників податків.

У середині 1990-х років Британія закупила 386 танків Challenger 2, 40 з яких було утилізовано до 2010 року. Загалом кількість таких машин було скорочено на 40 відсотків.

У планах британського уряду зменшити загальну кількість цих машин до 148 одиниць. Їх модернізуватимуть до нового стандарту — Challenger 3.

Ще 75 Challenger зараз перебувають на тривалому зберіганні. Як заявив голова парламентського комітету з оборони Тобіас Еллвуд, їх мають передати ЗСУ.

Зазначимо, що Challenger 2 вже перебувають на озброєнні ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ втратили на фронті кілька танків Leopard 2.