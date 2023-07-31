"Ми зробимо прорив": полковник оцінив наступ росіян на Сході та успіхи ЗСУ на фронті

Окупанти постійно підтягують резерви, а ЗСУ своєю чергою їх нищить

Ситуація на Сватівському напрямі розгортається досить динамічно, оскільки, однак, зараз немає жодних тривожних дзвіночків, які б говорили про російські окупанти зможуть досягти успіху. Тим часом ЗСУ успішно просуваються на півдні нашої країни.

Про це розповів командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко в інтерв’ю "Українській правді".

"Я вам скажу, по військових мірках, нічого такого там… Ну, це війна, вона динамічна. Заберемо на іншому напрямку. Перегрупування, бригади відновлюються, ті повертаються, буде все нормально. Нічого там максимально тривожного немає. Вони свого часу до Харкова не дійшли, і зараз вони навіть до цієї річки (Оскіл – Ред.), до якої вони хочуть дійти, не дійдуть", — сказав він.

За словами Півненка, на цьому напрямі зосереджено досить велике угруповання окупантів. Протягом приблизно трьох місяців вони підтягують резерви. А ЗСУ своєю чергою їх нищить.

Також полковник прокоментував висловлювання деяких західних експертів щодо українського контрнаступу, які вважають, що можливо цю операцію потрібно було відкласти й не розпочинати в той момент, коли Україна вирішила її розпочати.

"Я не розумію просто, якого результату ви очікуєте? Щоб ми за один раз дійшли до Криму? Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто все ж таки згадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, та не буває. Для нас кожен метр – це вже результат. Ми йдемо, йдемо", — наголосив Півненко.

Командувач НГУ запевнив, що на якомусь напрямку українські військові обов’язково зроблять прорив. І далеко не факт, що це буде там, де усі думають.

"Ми знайдемо лазівку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що росія – велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91 року. На це потрібен час", — підсумував Олександр Півненко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Британії прокоментували перебіг українського контрнаступу і запевнили, що все йде за планом, який Київ із Заходом розробили цієї зими.