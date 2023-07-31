Документи готуються: топ-пропагандиста Кремля оголосять у міжнародний розшук

Усі ті, хто роками закликали до геноциду українців, за свої дії відповідатимуть

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав до геноциду українців, незабаром оголосять у міжнародний розшук.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, Офіс генерального прокурора України вже готує необхідні документи для цього.

"Серед пропагандистів у нас перший вирок отримав директор телеканалу RT Антон Красовський, який публічно закликав топити українських дітей. Він уже у списку санкцій ЄС, готуємо документи до подання до міжнародного розшуку", — сказав Костін.

Також він додав, що СБУ продовжує слідство щодо інших пропагандистів. Серед них Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, Ольга Скабєєва і Дмитро Кисельов. Їхні дії розглядають як зазіхання на територіальну цілісність України, також вони підозрюються у розв’язанні та веденні агресивної війни.

"Підозри оголошені не тільки їм. Серед 673 фігурантів "магістральної справи" щодо злочину агресії рф, де представлено вище військово-політичне керівництво рф, є 10 пропагандистів і представників так званої російської культури — журналістів, акторів і співаків... Всі ті, хто роками створювали атмосферу ненависті та закликали до геноциду українців, за свої дії відповідатимуть", — запевнив генпрокурор.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ повідомила Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу (публічні заклики до геноциду).

Зазначимо, що у лютому 2023 року Красовського в Україні засудили до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав про те, чим для пропагандиста Красовського обернулися його висловлювання щодо вбивства українських дітей.