Рус

Через резонанс, викликаний блокуванням закупівель пального для армії, профільний парламентський податковий комітет звертатиметься до прем'єра

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Паливо
Паливо

Паливо для ЗСУ є невідкладною потребою

ДБР розпочало слідчі дії щодо закупівлі Міноборони пально-мастильних матеріалів для армії з ПДВ. Через це роботу колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямом тилового забезпечення було фактично заблоковано. Про це в етері телеканалу Еспресо повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, яка входить до складу колегіального органу від громадського сектору.

Проблема виникла через суперечність в законодавстві, яке дозволяє закуповувати пально-мастильні матеріали з нульовою ставкою ПДВ, та урядовою постановою 178 від 2 березня 2022 року, яка обтяжила податкову пільгу додатковими умовами. У результаті Держаудитслужба визнала "збитками держави" і закупівлю пального з ПДВ для Міноборони, і закупівлю пального без ПДВ, які здійснювала Нацгвардія.

"По всіх епізодах закупівлі пального для ЗСУ — і з ПДВ, і без ПДВ відкрито кримінальні провадження", — розповіла Ярова.

За її словами, після тижня очікування офіційних роз'яснень та безрезультативної комунікації з представниками влади, члени колегіального органу підписали протоколи про запуск закупівлі пально-мастильних матеріалів, оскільки до Міноборони надійшов офіційний лист від Головнокомандувача ЗСУ про те, що потреба в пальному є нагальною.

"На мою думку, профільний Комітет ВРУ має звернутись до Уряду з ініціативою ліквідувати 178 постанову, яка і наробила оцю чехарду", — зазначила Дана Ярова в етері.

Телеканал Еспресо зв'язався з Головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим, той повідомив, що Комітет відреагує на інформацію, оприлюднену Яровою, і звернеться з листом до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому проситиме привести урядові підзаконні акти у відповідність до прийнятого законодавства.

Теги:
#Паливо #Міноборони #Госаудітслужба #ЗСУ #Дана Ярова