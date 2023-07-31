Через резонанс, викликаний блокуванням закупівель пального для армії, профільний парламентський податковий комітет звертатиметься до прем'єра

Паливо для ЗСУ є невідкладною потребою

ДБР розпочало слідчі дії щодо закупівлі Міноборони пально-мастильних матеріалів для армії з ПДВ. Через це роботу колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямом тилового забезпечення було фактично заблоковано. Про це в етері телеканалу Еспресо повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, яка входить до складу колегіального органу від громадського сектору.

Проблема виникла через суперечність в законодавстві, яке дозволяє закуповувати пально-мастильні матеріали з нульовою ставкою ПДВ, та урядовою постановою 178 від 2 березня 2022 року, яка обтяжила податкову пільгу додатковими умовами. У результаті Держаудитслужба визнала "збитками держави" і закупівлю пального з ПДВ для Міноборони, і закупівлю пального без ПДВ, які здійснювала Нацгвардія.

"По всіх епізодах закупівлі пального для ЗСУ — і з ПДВ, і без ПДВ відкрито кримінальні провадження", — розповіла Ярова.

За її словами, після тижня очікування офіційних роз'яснень та безрезультативної комунікації з представниками влади, члени колегіального органу підписали протоколи про запуск закупівлі пально-мастильних матеріалів, оскільки до Міноборони надійшов офіційний лист від Головнокомандувача ЗСУ про те, що потреба в пальному є нагальною.

"На мою думку, профільний Комітет ВРУ має звернутись до Уряду з ініціативою ліквідувати 178 постанову, яка і наробила оцю чехарду", — зазначила Дана Ярова в етері.

Телеканал Еспресо зв'язався з Головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим, той повідомив, що Комітет відреагує на інформацію, оприлюднену Яровою, і звернеться з листом до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому проситиме привести урядові підзаконні акти у відповідність до прийнятого законодавства.