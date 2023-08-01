ЗСУ женуть ворога на кількох ділянках фронту, він опирається і зміг просунутися: свіжі карти боїв

Росіяни стурбовані здатністю своєї армії утримати Урожайне

Триває 524 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 31 липня українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту — під Бахмутом, на заході Донецької та заході Запорізької областей. Окупанти наступали на рубежах Сватово-Кремінна та Авдіївка-Донецьк та змогли просунутися на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська намагалися просунутися на південь від Новоселівського, проте були відкинуті українськими захисниками через річку Оскол, що протікає на захід від Сватового.

Луганська та Харківська області

Представник російського угруповання військ заявив, що окупанти нібито захопили вісім українських опорних пунктів поблизу Райгородка (35 км на північний захід від Кремінної) та Краснопопівки.

Російський "військор" повідомив, що росіяни намагалися наступати на Білогорівку, але безуспішно. Російські джерела заявили, що 31 липня українські війська здійснили кілька контратак на захід та південь від Кремінної.

Донецька область

Російські "військори" повідомляли, що українські війська атакували на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівки, і що найважкчі бої йдуть поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Бахмутське направлення

Російські сили здійснили наземні атаки на південний захід від Донецька і не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували у Мар’їнки та Побєди.

Донецька область

Російські сили продовжували атаки на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями і, можливо, 31 липня трохи просунулися вперед. Російські блогери стверджували, що окупанти провели контратаки в Старомайорському районі і відбили втрачені позиції в цьому районі. Проте український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки.

"Південна вісь"

Українські сили продовжували наступальні операції вздовж району кордону Донецько-Запорізької області та досягли прогресу 31 липня.

Запорізька область

Російські "військори" стверджували, що біля траси Т0518 Урожайне-Велика Новосілка тривають бої, а поблизу Урожайного обороняється оперативно-тактичне сполучення рф "Каскад". Російський військовий блогер висловив стурбованість здатністю росії втримати Урожайне і висловив прогноз, що українські сили візьмуть населений пункт під свій контроль протягом наступних трьох днів.

Херсонська та Миколаївська області

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ атакували у напрямках Мала Токмачка та Роботино.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 1 серпня, москву знову атакували безпілотники, під удар, як і 30 липня, потрапила вежа хмарочоса "Москва-Сіті".