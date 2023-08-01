ЗСУ б’ють ворога британської САУ AS-90, як виглядає робота зсередини: фото та відео
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За відкритою інформацією, Україна мала отримати понад 30 одиниць таких установок
З’явилося відео використання ЗСУ британської 155-мм самохідної артилерійської установки AS-90. Кадри знято всередині машини.
Відео з’явилося в мережі, у березні цього року повідомлялося, що Україна отримає щонайменше 33 одиниці AS-90.
Це британська 155-мм броньована самохідна артилерійська установка, створена підрозділом компанії BAE Systems — Vickers Shipbuilding and Engineering. Її виготовляли з 1992 по 1995 рік. Експлуатація цієї машини у Великій Британії запланована до 2032 року, пише "Мілітарний".
Основні характеристики САУ AS-90
- Екіпаж – 5 осіб
- Вага – 45 тонн
- Силова установка – турбодизельний двигун потужністю 660 л.
- Довжина ствола – 39 калібрів
- Дальність стрілянини звичайним снарядом – 24,9 км.
- Темп стрілянини – 3 постріли за 10 секунд (черга), 6 пострілів за 3 хвилини (інтенсивний)
- Боєкомплект – 48 снарядів (17 споряджених, 31 возимий)
- Додаткове озброєння – 7,62 мм кулемет.
Гармата здатна стріляти снарядом L15 на відстань до 30 км. У режимі "черга" САУ може робити три постріли в 10 секунд, у постійному темпі — два постріли на хвилину.
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