ЗСУ б’ють ворога британської САУ AS-90, як виглядає робота зсередини: фото та відео

За відкритою інформацією, Україна мала отримати понад 30 одиниць таких установок

З’явилося відео використання ЗСУ британської 155-мм самохідної артилерійської установки AS-90. Кадри знято всередині машини.

Відео з’явилося в мережі, у березні цього року повідомлялося, що Україна отримає щонайменше 33 одиниці AS-90.

Це британська 155-мм броньована самохідна артилерійська установка, створена підрозділом компанії BAE Systems — Vickers Shipbuilding and Engineering. Її виготовляли з 1992 по 1995 рік. Експлуатація цієї машини у Великій Британії запланована до 2032 року, пише "Мілітарний".

Основні характеристики САУ AS-90

Екіпаж – 5 осіб

Вага – 45 тонн

Силова установка – турбодизельний двигун потужністю 660 л.

Довжина ствола – 39 калібрів

Дальність стрілянини звичайним снарядом – 24,9 км.

Темп стрілянини – 3 постріли за 10 секунд (черга), 6 пострілів за 3 хвилини (інтенсивний)

Боєкомплект – 48 снарядів (17 споряджених, 31 возимий)

Додаткове озброєння – 7,62 мм кулемет.

Гармата здатна стріляти снарядом L15 на відстань до 30 км. У режимі "черга" САУ може робити три постріли в 10 секунд, у постійному темпі — два постріли на хвилину.

Як повідомляв "Телеграф", у росії терміново використали колісну САУ 2С43 "Мальва", проте вона — лише жалюгідна пародія на українську "Богдану".