Глава путінського Генштабу герасимов "приїхав на фронт": росіяни показали відео

Він нібито закликав свої війська завдавати превентивних ударів по українцям

У росії заявили, що начальник Генштабу ЗС рф валерій герасимів нібито відвідав Запорізький напрямок.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що герасимов нібито "перевірив передовий пункт управління угруповання військ на запорізькому напрямку та звернув увагу командування на завдання по українських військах превентивних ударів".

герасимов та інші російські військові зняті у приміщенні, також є кадри, як він сідає у вертоліт і летить. Ідентифікувати, де насправді знято відео, опубліковане міноборони рф — неможливо.

Нагадаємо, після заколоту ПВК "Вагнера" у росії герасимов довгий час не з’являвся на публіці. Лише 10 липня з’явилося відео, на якому він слухав звіт про те, як росіяни збивали нібито українські ракети 9 липня. У тій появі грасімова було щонайменше три дивні моменти.

Варто зазначити, що один із попередніх візитів герасимова на фронт — навесні 2022 року міг закінчитися для нього сумно — ходили чутки, що він отримав поранення. Проте вже за кілька місяців він нібито знову відвідав зону бойових дій в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний стежить за тим, що говорить і пише валерій герасимов. Залужний вважає, що герасимова не можна недооцінювати — він сильний, підступний і непередбачуваний.