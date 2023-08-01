Рекордні цифри: скільки та яку техніку росіяни втратили на фронті у липні

Крім танків, РСЗВ, артсистем та іншого, загарбники також втратили величезну кількість живої сили

У ході повномасштабної війни з липня до серпня російські окупанти втратили на фронті велику кількість техніки, озброєння, а також 17 820 своїх "воїнів". За цей місяць втрати загарбників побили нові рекорди.

Про це у своєму Telegram-каналі пише український бізнесмен та блогер Роман Шрайк, посилаючись на статистику на підставі даних Генштабу.

Втрати рф в техніці за місяць (у дужках — середнє значення):

танки: 174 (234);

ББМ: 337 (456);

артсистеми: 677 (269);

РСЗВ: 67 (39);

засоби ППО: 73 (26);

літаки: 0 (18);

вертольоти: 3 (17);

БПЛА: 482 (224);

ракети: 86 (75);

автотехніка: 530 (407);

спецтехніка: 138 (40).

Так, за цими даними, абсолютний рекорд було встановлено окупантами зі втрати засобів протиповітряної оборони та спецтехніки. Згідно з підрахунками, кількість знищених засобів ППО цього місяця становила 73 одиниці. У середньому втрати цієї техніки становлять 26 одиниць на місяць. Така сама ситуація зі спецтехнікою. У середньому це 40 одиниць, але з липня до серпня — 138.

На другому місці опинилися артилерійські системи – 677 (в середньому зазвичай – 269), безпілотні літальні апарати – 482 одиниці за місяць (у середньому – 224), а також реактивні системи залпового вогню – 67 (у середньому – 39).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що втрати російських загарбників навесні 2023 року вже перевалили за 200 тисяч людей. Це більше, ніж у будь-якій війні з часом Другої світової. При цьому у 28 країнах НАТО чисельність армії нижча, ніж за час повномасштабного вторгнення втратила рф.