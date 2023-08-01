Favbet Foundation передав ЗСУ на лиманський напрямок позашляховик Nissan

Новий позашляховик від Favbet Foundation працюватиме у роті ударних БПЛА

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних Сил України позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Автомобіль відправлено на Лиманський напрямок, де він працюватиме в складі однієї з механізованих бригад, у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.