Окупанти вчиняють 100 воєнних злочинів щодня: в Офісі генпрокурора розкрили шокуючу статистику

Правоохоронні органи України зафіксували понад 40 тисяч ударів ворога по не-воєнних об'єктах

Кількість злочинів, пов’язаних з широкомасштабним вторгненням рф в Україну, вже перевищила позначку у 100 тисяч, а щодня правоохоронці фіксують близько 100 нових воєнних злочинів.

Такі дані містяться у відповіді Офісу генерального прокурора України (ОГПУ) на інформаційний запит "Телеграфу".

Так, станом на середину липня, статистика зареєстрованих воєнних злочинів рф виглядає наступним чином:

• Напади чи бомбардування будь-якими засобами міст, селищ, житла та будівель, які не захищені та не являються воєнними об’єктами — 42321;

• Умисні напади на цивільні об’єкти (ті, що не є воєнними цілями) — 16989;

• Умисні вбивства — 1628;

• Захоплення заручників — 1167;

• Умисні напади на споруди, призначені для релігійних, освітніх, художніх, наукових чи благодійних цілей, історичні пам’ятки, лікарні та місця збору хворих і поранених — 629;

• Застосування забороненої зброї та засобів ведення війни — 375;

• Віроломний напад (неналежне використання прапора перемир’я, прапора чи військових знаків розрізнення та уніформи ворога, що спричинило смерть або серйозні тілесні ушкодження) — 3;

• Невибіркові обстріли — 534;

• Розграбування міста чи населеного пункту, навіть якщо він захоплений супротивником — 634;

• Спричинення шкоди природному середовищу, напади на об’єкти, які містять небезпечні сили — 57;

• Зґвалтування та інші форми сексуального насильства — 57;

• Катування та нелюдське поводження — 330;

• Посягання на людську гідність, зокрема образливе і принизливе поводження — 30;

• Незаконне позбавлення волі — 1835;

• Заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров’ю — 502;

• Знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю — 8249;

• Примусове переміщення та депортація — 60;

За словами правоохоронців, розслідування цих злочинів ускладнене відсутністю доступу до окупованих територій та свідків, які перебувають на них і за кордоном, а також переховуванням імовірних підозрюваних на непідконтрольних територіях та в рф.

"За фактом ведення військово-політичним керівництвом рф за пособництва інших осіб агресивної війни проти України, порушення її територіальної цілісності та вчинення інших пов’язаних із агресією злочинів здійснюється досудове розслідування у "магістральному провадженні", — пояснили "Телеграфу" в ОГПУ.

Досудове розслідування у цьому магістральному провадженні здійснюється за такими напрямами:

• Військовий блок (вище керівництво силових відомств, військовослужбовці керівного складу та їхні пособники — особи, уповноважені вирішувати питання воєнного планування і управління військами, відповідальні за розв’язання агресивної війни).

• Політичний блок (представники виконавчої та законодавчої влади — особи, які сприяють чи беруть участь у веденні агресивної війни, та посягають на територіальну цілісність та недоторканість України).

• Інформаційний блок (представники ЗМІ, культури, релігії, пропагандисти, які формують суспільну думку з підтримання агресивної війни, розпалюють національну ворожнечу, закликають до зміни територіальних меж України).

• Геноцид (розслідуються дії влади рф, спрямовані на знищення українського народу шляхом вбивств, нанесення тяжких фізичних ушкоджень, створення життєвих умов, розрахованих на фізичне знищення українців, насильницького переміщення дітей).

"Слід враховувати, що національні правоохоронні органи позбавлені можливості притягнути до відповідальності всіх виконавців злочину агресії проти України через суворе дотримання норм міжнародного права, яким закріплено поняття імунітету вищих посадових осіб держави", — пояснили в ОГПУ.

Саме тому важливим є питання створення спеціального міжнародного трибуналу.

"Першим кроком у напрямі створення спецтрибуналу стало відкриття 3 липня 2023 року у Гаазі Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії (ICPA)", — додають в Офісі генерального прокурора.

Гаазький Центр судового переслідування за злочин агресії буде координувати розслідування, (оскільки вже понад 20 країн почали власні розслідування в рамках універсальної юрисдикції), збирати доказову базу та займатися побудовою справи по агресії.