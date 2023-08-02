Війна — день 525: росіяни зазнають рекордних втрат у спробах атакувати ЗСУ на сході

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне військове протистояння між Україною та росією триває. ЗСУ продовжують просуватися на трьох напрямках, тоді як окупанти намагаються тиснути на Луганщину і досягли там деяких успіхів. При цьому продовження бойових дій для росіян звертається в втрату величезної кількості бойової техніки, проте, очевидно, кремль не збирається відмовлятися від своїх планів і готується кинути в м’ясорубку набагато більше людей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Група безпілотників зафіксована у північних та центральних областях України, ще одна прямує у бік Одеської області з Чорного моря.

00:00 У повітряному просторі України зафіксовано російських безпілотників. На сході оголошено повітряну тривогу

З даними за 30 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 522: окупанти зазнають тяжких втрат, але намагаються відбити втрачені позиції

Про те, що відбувалося 31 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 523: росія вдарила по житлових будинках у Кривому Розі, а ЗСУ прориваються через мінні поля

Інформацію за 1 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 524: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни продовжують бити по мирних містах