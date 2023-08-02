Ворог активізувався на Харківщині, ЗСУ просунулися в районі Кремінної та Бахмута: свіжі карти боїв

ЗСУ розвивають свій контрнаступ на півдні та під Бахмутом

Триває 525-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 1 серпня просунулися в районі Кремінної та Бахмута.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що російські війська посилюють наступ на Куп’янському напрямі, але українські сили їх стримують.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворог зосередив сили вздовж адмінкордону Харківської та Луганської областей, щоби відтягнути українські війська від Бахмута.

Луганська та Харківська області

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що Сили оборони просунулися на південний схід від Кузьміного (2 км на південний захід від Кремінної).

Донецька область

Українські сили продовжували обмежені наступальні дії на Бахмутському напрямі та просунулися. Українські офіційні особи повідомили, що росіяни невдало захищаються від українських атак.

Бахмутський напрямок

Російський "військор" стверджував, що українські війська зайняли невизначену висоту біля Кліщіївки. Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили змінили тактику і тепер діють меншими штурмовими групами на лінії Андріївка-Кліщіївка.

Донецька область

Українські війська проводили обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що відбито російські атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Побєди.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямі. Росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід від Староморського.

Запорізька область

Генштаб України повідомив, що Сили оборони продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямі. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували ворога біля Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

Російський "військор" стверджував, що ЗСУ завдали удару по російському тренувальному табору на острові Джарилгач і що українські передові позиції розташовані не менше ніж за 60 км від тренувального табору, припускаючи, що удару було завдано високоточними далекобійними боєприпасами.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 2 серпня, росія атакувала Україну ударними БпЛА. Під удар потрапили Київ та Одеська область.