Навіть коли путін помре: полковник сказав, скільки росія може продовжувати війну

Попри численні санкції, економіка росії тримається на плаву і це дає можливість продовжувати ведення війни

У росії, як і раніше, залишається фінансова можливість продовжувати війну в Україні без серйозного удару по своїй економіці. Країна-агресор зможе вести бойові дії ще хоч століття і навіть після смерті диктатора володимира путіна, якщо світ не зробить правильних кроків.

Таку думку висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"У певних рамках росія може вести війну з певними втратами. За рік вони втратили близько 200 тисяч росіян, і економіка не впала. Ці втрати плюс переведення оборонного комплексу в такий режим — це не велика проблема для російської економіки. Я б не сказав, що росія припинила продаж газу та нафти. У неї, як і раніше, купують і газ, і нафту. Кількість нафтодоларів могла навіть збільшитися, оскільки ціни на енергоносії зросли", — зазначив він.

За словами Світана, у росії дотримано балансу бюджету, а деградації в економіці немає. Санкції, які були введені проти країни-агресора, не такі ефективні, щоб завдати значної шкоди росії. Розвиватися і збільшити економіку в рф не виходить, але рухатися в такому ж режимі, як і зараз, вона може нескінченно.

"Щоб повністю покласти економіку росії, її треба перевести в режим Північної Кореї, коли є повне неприйняття російських товарів, виключення їх із товарообігу. Це сильні санкції. Але вони вдарять і по економіці Заходу, оскільки він також розраховує на деякі дешеві товари та сировину із росії. Але на це треба йти, інакше війна у центрі Європи триватиме дуже довго. Скільки воює Ізраїль? 75 років? Ну от, щонайменше років сто може тривати й ця війна", — вважає полковник.

Для запобігання такому сценарію, на думку Світана, пора почати діяти по-іншому і приймати більш жорсткі рішення щодо росії.

"путін уже триста разів помре, а війна ще йтиме. Поки весь світ не діятиме саме так, війна продовжиться. Або знадобиться виробництво бойових знарядь такого рівня, які почнуть руйнувати саму військову промисловість Росії. Потрібно знищувати російські військові заводи, російську інфраструктуру, яка живить військову промисловість. А для цього потрібні далекі ракети, певні сили та засоби. Тобто це цілий комплекс завдань, які треба вирішувати", — додав співрозмовник.

Він також наголосив, що першочерговим завданням є знищення армії загарбників на території України.

"Вибити її (російську армію, — Ред.) за межі країни вийти на державний кордон, вступити до НАТО, отримати ядерний статус, розташувавши американську ядерну зброю на нашій території. Це зменшить інтенсивність бойових дій, але не повністю їх прибере", — сказав Світан.

Цілком припинити бойові дії, як вважає полковник, допоможе лише розвал російської "імперії".

"Коли, як свого часу Радянського Союзу, не стане і російської федерації. Ось тоді повністю припиняться бойові зіткнення", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Рєзніков натякнув, коли закінчиться війна в Україні та озвучив можливі терміни вступу України до НАТО.