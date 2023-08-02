Введення військ США в Україну: стало відомо, скільки американців "за"

В опитуванні брали участь 1500 осіб

Практично третина громадян Сполучених Штатів Америки, яка регулярно надає військову допомогу Україні, підтримують американські збройні сили на територію нашої країни.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке Redfield & Wilton Strategies провів для Newsweek.

Онлайн-опитування було проведено з 25 по 26 липня. У ньому загалом взяли участь 1500 осіб.

31% респондентів заявив, що підтримує відправлення американських військ на війну в Україну. Водночас 34% зауважили, що вони проти такої ідеї.

Ще 25% опитаних людей не підтримали, але й не виступили проти. А 10% важко дати чітку відповідь на це питання.

Згідно з результатами опитування, найбільший відсоток підтримки був серед молоді — 42% віком від 27 до 42 років підтримали відправлення американських військ в Україну. Водночас 4% респондентів віком від 18 до 26 років виявилися проти.

Також третина опитаних американців віком від 59 років проти введення американських військ в Україну. Ще 25% – категорично проти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник Держдепартаменту Меттью Міллер прокоментував питання щодо того, чи планує США відправляти війська в Україну. Він сказав про чітку позицію президента Джо Байдена.