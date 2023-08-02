Удари по москві лише початок? Україна готується до масованої атаки дронів — WSJ

Удари дронами по росії не суперечать проханням союзників не бити їх зброєю по рф

Останнім часом почастішали атаки дронів по російських містах і це може бути не випадково. Таким чином, Україна може промацувати російську ППО перед масованою атакою БПЛА.

Таку думку висловила американська ділова газета The Wall Street Journal. Іноземний ЗМІ припустив, що незабаром на російські міста злетяться десятки дронів з кількох напрямків та на різних висотах.

Такий висновок американський ЗМІ зробив на тлі частих атак на москву. На їхню думку, це говорить про те, що Україна далеко просунулась у безпілотній промисловості і стала чи не однією з найпередовіших у світі країн щодо використання БПЛА. Таким чином, українці не порушують заборони союзників щодо використання їх зброї для ударів по території росії.

Також у газеті зазначають, що Україна вже розпочала або найближчим часом розпочне виробництво шести різних типів дальнобійних дронів. На підставі цієї інформації і виникло припущення про те, що ЗСУ готуються до масштабної атаки на москву та інші російські міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до атак на москву нібито причетні українські дрони "Бобер", запас ходу яких понад 1000 км. Фахівці припускають, що у найближчому майбутньому "Бобри" будуть використовувати у великій кількості, щоб їм простіше було долати ППО та засоби РЕБ.