Війна — день 526: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти "зриваються" на мирному населенні

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту. ЗСУ продовжують наступальні дії на трьох напрямках, поки росіяни намагаються відвернути їхню увагу спробами просуватися на сході країни. Окупанти будучи нездатними домогтися переваги на полі бою на повну силу "зриваються" на мирному населенні, через що щодня фіксується близько сотні воєнних злочинів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Через загрозу застосування ударних БПЛА росіянами, тривогу було оголошено у Київській, Сумській та Чернігівській областях

00:00 Експерти німецького уряду вважають, що росія буде готова вести війну проти України ще протягом 2-3 років.

Про те, що відбувалося 31 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 523: росія вдарила по житлових будинках у Кривому Розі, а ЗСУ прориваються через мінні поля

Інформацію за 1 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 524: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни продовжують бити мирними містами

З даними за 2 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 525: росіяни зазнають рекордних втрат у спробах атакувати ЗСУ на сході