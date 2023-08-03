Швидко не закінчиться: у Німеччині оцінили, скільки путін ще зможе продовжувати війну проти України

У кремля залишаються можливості поповнити армію живою силою

У росії ще вистачить ресурсів, щоб вести повномасштабну війну проти України протягом 2-3 років та збільшити чисельність своєї армії до 3 мільйонів людей.

Як повідомляє Bild з посиланням на неназваних експертів при уряді Німеччини, у Берліні вважають, що у рф ще досить багато живої сили, а нові законодавчі ініціативи в країні покликані швидко поставити її в стрій.

Зокрема, для поповнення втрат на фронті восени до лав російської армії буде мобілізовано ще 300 тисяч резервістів.

"Однак ця поспішна мобілізація розглядалася скоріше як терміновий захід, щоб зупинити просування українських збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що окупантам фактично вдалося стабілізувати фронт та не допустити його розвалу лише завдяки залученню великої кількості резервних частин.

При цьому після ухвалення законодавчих змін та підвищення віку відкликання з резерву російська армія зможе залучити близько 2 мільйонів резервістів. Крім того, важливим є також те, що призовний вік був підвищений до 30 років.

Все це дозволить кремлю знайти достатньо живої сили, щоб продовжувати війну протягом 2-3 років.

Видання також пише, що в цьому випадку підготовка більшості цих солдатів не буде високою, а також це погіршить проблеми з оснащенням. Проте недооцінювати це у німецькому уряді все одно не рекомендують.

Як повідомлялося раніше, у росії намагаються затягнути на війну в Україну не лише чоловіків, а й жінок. Російські ЗМІ заявляють, що в країні вирішили збільшити кількість жінок в армії, мабуть, через великі втрати на фронті.