ЗСУ витискають ворога з-під Бахмута, окупанти продовжують наступ на деяких ділянках: свіжі карти боїв

Ворог посилив артилерійський вогонь на Бахмутському напрямку

Триває 526-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 2 серпня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися під Бахмутом. Ворог наступав на рубежі Куп’янськ-Сватове, в районі Кремінної, Бахмута та Авдіївки.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Російські війська продовжували наступальні дії лінії Куп’янськ-Сватово і досягли непідтверджених успіхів.

Українські війська здійснили обмежені контратаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Російський військовий блогер заявив, що українці накопичують сили у цьому районі, готуючись до великої контратаки.

Луганська область

2 серпня окупанти продовжили наступ у районі Кремінної та досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри показують, що приблизно 31 липня ворог трохи просунувся на південь від Білогорівки.

Донецька область

Українські війська 2 серпня розвивали наступ у районі Бахмута та просунулися. Український Генштаб повідомив, що наступальні дії велися на південь від Бахмута.

Бахмутський напрямок

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ і захід від Клещіївки, на південь від Андріївки, на північний захід та захід від Курдюмівки.

Український Генштаб також повідомив, що російські війська відступили з позицій на південь від Андріївки. Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий поінформував, що ворог посилив артилерійський вогонь на Бахмутському напрямку.

2 серпня Сили оборони вели наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просувалися. У міноборони рф стверджували, що росіяни відбили українські атаки поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Старомихайлівки.

Донецька область

Російські сили продовжували наземні атаки біля Авдіївки і просунулися. Геолокаційні кадри показують, що ворог просунувся на північ від Водяного. Український Генштаб заявив, що українські війська відбили атаки у Авдіївки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

Українські війська вели контрнаступальні дії у західній частині Донецької та східної Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що контрнаступні операції йшли на Бердянському напрямку.

Російські сили здійснили наземні атаки у тому ж районі. Генштаб України повідомив, що окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід і захід від Старомайорського та на північ від Урожаїного.

Запорізька область

Українські війська проводили контрнаступні дії у західній частині Запорізької області. Генштаб ЗСУ повідомив, що вони йшли на Мелітопольському напрямі.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти четверга, 3 серпня, росіяни здійснили восьму поспіль атаку БПЛА на Київ. Силами та засобами ППО на підльоті до столиці було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей.