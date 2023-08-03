ЗСУ змінили тактику контрнаступу: на Заході стривожені

Наступ українських військових розтягнеться і триватиме до осені

Українське військове командування змінило тактику в ході свого контрнаступу, а тим часом російські окупанти зазнають напруги, мають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням. Вже стає помітно, як загарбники починають відступати.

Про це пише The New York Times.

Так, ЗСУ зараз зосереджено на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. На півдні України відбувається нарощування військ. Друга частина сил починає невеликі атаки, намагаючись у такий спосіб пробити лінію російської оборони.

У матеріалі зазначається, що перші результати нової тактики були неоднозначними. Українським військовим вдалося повернути під свій контроль кілька сіл, але масштабних успіхів не було.

"Сам контрнаступ не провалився, але він затягнеться на кілька місяців до осені ", — вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ Майкл Кофман.

Тим часом офіційні особи у Штатах стурбовані тим, що ЗСУ повернулися до колишньої тактики. Це може призвести до того, що Україна витрачатиме поставлені їй боєприпаси й це зіграє на руку російському диктатору володимиру путіну.

Частина аналітиків висловлюють сумніви, що друга хвиля, що базується на атаках менших підрозділів, створить достатню силу, щоб прорвати російську оборону.

Аналітики британської розвідувальної компанії Janes Джан Лука Каповін та Олександр Стронелл відзначили, що така стратегія "дуже ймовірно призведе до масових втрат, втрати обладнання та мінімальних територіальних досягнень"

Ще одні експерти вважають, що Україна може повернутися до масштабних атак, проте зараз необхідно прорвати оборону росії.

"Я не думаю, що вони відмовляються від загальновійськової атакуючої тактики. І це ми побачимо, коли українці пройдуть через першу, другу чи третю лінію оборони", — сказав генерал ВПС Філіп М. Брідлав.

Зазначається також, що минулого тижня відбулося збільшення українських сил під час того, як ЗСУ розчищали шляхи через російські оборонні споруди.

Генерал Бридлав вважає, що все ще очікують, що український контрнаступ поставить росію у невигідне становище.

"Українці зараз перебувають у такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили", – сказав він. "І ми починаємо бачити, як росіяни їдуть назад".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові готуються до другої хвилі контрнаступу. Український президент Володимир Зеленський вважає, що незабаром наступальні дії можна проводити швидше.