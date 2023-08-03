Понад 100 тисяч українських біженців зіштовхнуться з великою проблемою у Британії: там обіцяють вирішити питання

Особливо це важливо для українців, чиї діти ходять у Великій Британії до школи

Через російську агресію до Великої Британії виїхало близько 182 тисяч українців, переважно це жінки та діти. Вони мають право проживати в країні до 2025 року, проте влада Британії вважає, що цей термін потрібно продовжити, оскільки навіть якщо війна на той час закінчиться, інфраструктура України буде настільки зруйнована, що сім’ям буде дуже проблематично повертатися.

Колишній міністр юстиції Роберт Бакленд заявив, що міністрам слід розглянути питання щодо надання українцям більш постійного статусу, пише The Telegraph.

Він припустив, що це може мати форму угоди з "вищим ступенем визначеності", але не до повного громадянства.

Член парламенту від консерваторів та співголова парламентської групи по Україні Боб Сілі також закликав до "важливої" ясності. Особливо це важливо для тих сімей, чиї діти ходять у Великій Британії до школи. Вони повинні мати можливість планувати своє майбутнє.

Генеральний директор благодійної організації Reset, яка допомагає українцям у Британії, Кейт Браун, наголосила, що багато біженців "почали відновлювати тут своє життя", знаходити роботу, створювати соціальні зв’язки та розвивати свої навички англійської. Тому людям потрібна певність.

"Навіть якщо конфлікт з росією закінчиться до 2025 року, багато українців виявили бажання залишитися у Великій Британії. Згідно з даними ONS, опублікованими в липні, половина дорослих українців мають намір проживати у Великій Британії більшу частину часу, навіть якщо повернутися до їхньої країни буде безпечно", — йдеться у статті.

Зазначається, що навіть якщо війна в Україні закінчиться, інфраструктура буде настільки зруйнована, що не витримає повернення всіх біженців. Тому буде краще, якщо вони повертатимуться поступово. Наголошується, що важливо, щоб біженці мали можливість залишатися в країні й після війни, щоб ухвалити рішення про повернення у відповідний момент. При цьому один зі співрозмовників видання наголосив, що важливим є також сигнал, що Британія "не намагається вкрасти людей з України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що станом на червень 2023 року в Україні мешкає 29 мільйонів осіб. Близько 8,6 мільйонів наших співгромадян залишили Україну під час війни та не повернулися на батьківщину.