Загроза ракетного удару по Україні зросла: у ЗСУ озвучили деталі та попередили про небезпеку

У разі повітряної тривоги українців просять не ігнорувати її та перебувати в укритті

Після нічної атаки бойовими дронами "Шахед" у Чорному морі з’явилися російські ракетоносії. Це говорить про ракетну небезпеку для українців.

Про це в ефірі телемарафону заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання розгорнуто потужно — 17 кораблів у Чорному морі, 1 — в Азовському. Два ракетоносія продовжують чергування — загальний залп 12 ракет "Калібрів". Після довгої паузи ворог знову вивів ракетоносії на чергування. І це якраз після "Шахидної" атаки на один із портів. Аналіз свідчить, після "Шахидної" атаки ворог застосовує ракетні", — сказала вона.

Таким чином, російські загарбники виявляють системи протиповітряної оборони, після чого прокладають маршрут для ракет із максималним ураженням.

"Тому Сили оборони напоготові. Ми розуміємо небезпеку та попереджаємо про неї населення. Тому у разі повітряної тривоги будьте особливо оперативні й прямуйте в укриття, - каже Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 1 серпня російські загарбники атакували Херсон. Ракета потрапила до операційної міської лікарні. Внаслідок цього загинув зовсім молодий медик.