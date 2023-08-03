росіяни вирішили відбити втрачені позиції: у Генштабі розповіли про ситуацію

Ворог зазнає великих втрат

Окупанти намагаються відновити втрачені позиції одразу на кількох напрямках фронту, тоді як ЗСУ продовжують наступ.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, передає Military Media Center.

За його інформацією, ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище на напрямі Урожайне — Благодатне і на захід від Старомайорського ", — зазначив він.

За словами Ковальчука, ворог зазнає на зазначених напрямках великих втрат, у зв’язку з чим змушений проводити переміщення підрозділів та застосовувати резерви.

Водночас, українські військові продовжили наступ на Півдні від Бахмута. Там росіяни вели безуспішні спроби відновити втрачені позиції на захід від Курдюмівки, на південь від Андріївки та на захід від Кліщіївки.

"Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках", — додав спікер.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в США стривожилися зміною тактики проведення контрнаступу ЗСУ.