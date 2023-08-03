Контрнаступ України: коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря і наблизяться до Криму

Питання не в кількості і навіть не у якості техніки, а в тому, як її застосовувати, — Коваленко

Українські захисники розвивають контрнаступ і не виключено, що вже до жовтня зможуть прорвати оборону окупантів, наблизившись до узбережжя Азовського моря, а до кінця року дійти до адміністративного кордону окупованого Криму.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

Він зазначив, що південний плацдарм зараз відіграє важливу роль.

"Це один із основних напрямів нашого наступу зі звільнення наших територій. Я не здивуюся, якщо на нинішньому етапі наступальної операції кінцевою метою є вихід до Азовського моря та до адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом Крим, тобто повне звільнення материкового півдня України", — пояснив Коваленко.

Він додав, що подальший розвиток подій залежить від того, хто і наскільки діятиме правильно тактично та стратегічно. Питання не в кількості й навіть не у якості техніки, а в тому, як її застосовувати, які ходи використовувати для просування, для проривів, а з боку окупантів – для оборони.

"Якщо говорити про можливості Сил оборони України на материковому півдні, тобто в Запорізькій області та на лівобережжі Херсонщини, то я не здивуюсь, якщо до жовтня ми зможемо прорвати оборону окупантів, фактично наблизившись до узбережжя Азовського моря, а до кінця року знаходимося біля адміністративної кордони півострова Криму", — резюмував військово-політичний оглядач.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ змінили тактику контрнаступу, що викликає тривогу на Заході.