Трансгендер стала спікером ЗСУ: у росії збудилися, Маляр відповіла на хейт
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Про призначення Сари стало відомо ще у червні
Новина про те, що трансгендер із США Сара Ештон-Чирілло стала новим спікером інформаційного проекту ЗСУ змусила "збудитися" росіян. У росЗМІ намагалися всіляко висміяти подію у своєму стилі, але особливо це не вийшло.
Водночас, заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, чим саме займатиметься американка, яка з березня 2022 року захищає Україну.
Маляр нагадала, що Сара є молодшим сержантом та бойовим медиком ТРО ЗСУ і вже встигла отримати поранення на фронті.
"Але найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію – об’єктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду. У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28.3 млн. користувачів", — уточнила вона.
Також заступник міністра оборони додала, що хейт із боку росіян лише збільшив аудиторію американки.
Зазначимо, що новина про призначення Ештон-Чирілло одним із спікерів ЗСУ почала розлітатися пропагандистськими ЗМІ днями.
Про призначення Сари ще у червні повідомляв голова прес-центру Сил оборони Олексій Дмитрашковський.
Раніше "Телеграф" писав про те, що поранення на фронті отримала відомий доброволець Маруся Звіробій.