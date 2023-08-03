Трансгендер стала спікером ЗСУ: у росії збудилися, Маляр відповіла на хейт

Про призначення Сари стало відомо ще у червні

Новина про те, що трансгендер із США Сара Ештон-Чирілло стала новим спікером інформаційного проекту ЗСУ змусила "збудитися" росіян. У росЗМІ намагалися всіляко висміяти подію у своєму стилі, але особливо це не вийшло.

Водночас, заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, чим саме займатиметься американка, яка з березня 2022 року захищає Україну.

Маляр нагадала, що Сара є молодшим сержантом та бойовим медиком ТРО ЗСУ і вже встигла отримати поранення на фронті.

"Але найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію – об’єктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду. У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28.3 млн. користувачів", — уточнила вона.

Також заступник міністра оборони додала, що хейт із боку росіян лише збільшив аудиторію американки.

Зазначимо, що новина про призначення Ештон-Чирілло одним із спікерів ЗСУ почала розлітатися пропагандистськими ЗМІ днями.

Про призначення Сари ще у червні повідомляв голова прес-центру Сил оборони Олексій Дмитрашковський.

Раніше "Телеграф" писав про те, що поранення на фронті отримала відомий доброволець Маруся Звіробій.